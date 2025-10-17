- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 31
- Час на прочитання
- 1 хв
Бундесліга: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків сьомого туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 17 до 19 жовтня відбудуться матчі 7-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 17 жовтня, грою між "Уніоном" і "Боруссією" Менхенгладбах.
У суботу, 18 жовтня, "Баєр" зустрінеться з "Майнцом", "РБ Лейпциг" позмагається з "Гамбургом", а в центральному поєдинку туру чинний чемпіон "Баварія" прийме дортмундську "Боруссію".
Закінчиться тур у неділю, 19 жовтня, поєдинками "Фрайбург" – "Айнтрахт" і "Санкт-Паулі" – "Гоффенгайм".
Розклад і результати матчів 7-го туру Бундесліги
П'ятниця, 17 жовтня
21:30 "Уніон" – "Боруссія" Менхенгладбах
Субота, 18 жовтня
16:30 "Вольфсбург" – "Штутгарт"
16:30 "Гайденгайм" – "Вердер"
16:30 "Кельн" – "Аугсбург"
16:30 "Майнц" – "Баєр"
16:30 "РБ Лейпциг" – "Гамбург"
19:30 "Баварія" – "Боруссія" Дортмунд
Неділя, 19 жовтня
16:30 "Фрайбург" – "Айнтрахт"
18:30 "Санкт-Паулі" – "Гоффенгайм"
Таблиця Бундесліги після 6-го туру
