ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
31
Час на прочитання
1 хв

Бундесліга: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків сьомого туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Баварія" – "Боруссія" Дортмунд

"Баварія" – "Боруссія" Дортмунд / © Associated Press

Від 17 до 19 жовтня відбудуться матчі 7-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 17 жовтня, грою між "Уніоном" і "Боруссією" Менхенгладбах.

У суботу, 18 жовтня, "Баєр" зустрінеться з "Майнцом", "РБ Лейпциг" позмагається з "Гамбургом", а в центральному поєдинку туру чинний чемпіон "Баварія" прийме дортмундську "Боруссію".

Закінчиться тур у неділю, 19 жовтня, поєдинками "Фрайбург" – "Айнтрахт" і "Санкт-Паулі" – "Гоффенгайм".

Розклад і результати матчів 7-го туру Бундесліги

П'ятниця, 17 жовтня

21:30 "Уніон" – "Боруссія" Менхенгладбах

Субота, 18 жовтня

16:30 "Вольфсбург" – "Штутгарт"

16:30 "Гайденгайм" – "Вердер"

16:30 "Кельн" – "Аугсбург"

16:30 "Майнц" – "Баєр"

16:30 "РБ Лейпциг" – "Гамбург"

19:30 "Баварія" – "Боруссія" Дортмунд

Неділя, 19 жовтня

16:30 "Фрайбург" – "Айнтрахт"

18:30 "Санкт-Паулі" – "Гоффенгайм"

Таблиця Бундесліги після 6-го туру

Таблиця Бундесліги після 6-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Бундесліги після 6-го туру / © flashscore.ua

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Дата публікації
Кількість переглядів
31
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie