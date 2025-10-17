Бундесліга: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

"Баварія" – "Боруссія" Дортмунд / © Associated Press

Від 17 до 19 жовтня відбудуться матчі 7-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 17 жовтня, грою між "Уніоном" і "Боруссією" Менхенгладбах.

У суботу, 18 жовтня, "Баєр" зустрінеться з "Майнцом", "РБ Лейпциг" позмагається з "Гамбургом", а в центральному поєдинку туру чинний чемпіон "Баварія" прийме дортмундську "Боруссію".

Закінчиться тур у неділю, 19 жовтня, поєдинками "Фрайбург" – "Айнтрахт" і "Санкт-Паулі" – "Гоффенгайм".

Розклад і результати матчів 7-го туру Бундесліги

П'ятниця, 17 жовтня

21:30 "Уніон" – "Боруссія" Менхенгладбах

Субота, 18 жовтня

16:30 "Вольфсбург" – "Штутгарт"

16:30 "Гайденгайм" – "Вердер"

16:30 "Кельн" – "Аугсбург"

16:30 "Майнц" – "Баєр"

16:30 "РБ Лейпциг" – "Гамбург"

19:30 "Баварія" – "Боруссія" Дортмунд

Неділя, 19 жовтня

16:30 "Фрайбург" – "Айнтрахт"

18:30 "Санкт-Паулі" – "Гоффенгайм"

Таблиця Бундесліги після 6-го туру

Таблиця Бундесліги після 6-го туру / © flashscore.ua

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.