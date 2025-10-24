ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Бундесліга: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків восьмого туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Баварія"

"Баварія" / © Associated Press

Від 24 до 26 жовтня відбудуться матчі 8-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 24 жовтня, грою між "Вердером" та "Уніоном".

У суботу, 25 жовтня, "Айнтрахт" прийме "Санкт-Паулі", "РБ Лейпциг" зустрінеться з "Аугсбургом", "Баварія" позмагається з "Боруссією" Менхенгладбах, а дортмундська "Боруссія" зійдеться з "Кельном".

Закінчиться тур у неділю, 26 жовтня: "Баєр" прийме "Фрайбург", а "Штутгарт" поміряється силами з "Майнцом".

Розклад і результати матчів 8-го туру Бундесліги

П'ятниця, 24 жовтня

21:30 "Вердер" – "Уніон"

Субота, 25 жовтня

16:30 "Айнтрахт" – "Санкт-Паулі"

16:30 "Аугсбург" – "РБ Лейпциг"

16:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Баварія"

16:30 "Гамбург" – "Вольфсбург"

16:30 "Гоффенгайм" – "Гайденгайм"

19:30 "Боруссія" Дортмунд – "Кельн"

Неділя, 26 жовтня

16:30 "Баєр" – "Фрайбург"

18:30 "Штутгарт" – "Майнц"

Таблиця Бундесліги після 7-го туру

Таблиця Бундесліги після 7-го туру / © flashscore.ua

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

