- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 35
- Час на прочитання
- 1 хв
Бундесліга: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків восьмого туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 24 до 26 жовтня відбудуться матчі 8-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 24 жовтня, грою між "Вердером" та "Уніоном".
У суботу, 25 жовтня, "Айнтрахт" прийме "Санкт-Паулі", "РБ Лейпциг" зустрінеться з "Аугсбургом", "Баварія" позмагається з "Боруссією" Менхенгладбах, а дортмундська "Боруссія" зійдеться з "Кельном".
Закінчиться тур у неділю, 26 жовтня: "Баєр" прийме "Фрайбург", а "Штутгарт" поміряється силами з "Майнцом".
Розклад і результати матчів 8-го туру Бундесліги
П'ятниця, 24 жовтня
21:30 "Вердер" – "Уніон"
Субота, 25 жовтня
16:30 "Айнтрахт" – "Санкт-Паулі"
16:30 "Аугсбург" – "РБ Лейпциг"
16:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Баварія"
16:30 "Гамбург" – "Вольфсбург"
16:30 "Гоффенгайм" – "Гайденгайм"
19:30 "Боруссія" Дортмунд – "Кельн"
Неділя, 26 жовтня
16:30 "Баєр" – "Фрайбург"
18:30 "Штутгарт" – "Майнц"
Таблиця Бундесліги після 7-го туру
Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.