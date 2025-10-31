ТСН у соціальних мережах

Бундесліга: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 9-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Баварія"

"Баварія" / © Associated Press

Від 31 жовтня до 2 листопада відбудуться матчі 9-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 31 жовтня: дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "Аугсбургом".

У суботу, 1 листопада, "Айнтрахт" зіграє з "Гайденгаймом", "РБ Лейпциг" прийме "Штутгарт", а в центральному поєдинку туру "Баварія" позмагається з "Баєром".

Закінчиться тур у неділю, 2 листопада, матчами "Кельн" – "Гамбург" і "Вольфсбург" – "Гоффенгайм".

Розклад і результати матчів 9-го туру Бундесліги

П'ятниця, 31 жовтня

21:30 "Аугсбург" – "Боруссія" Дортмунд

Субота, 1 листопада

16:30 "Гайденгайм" – "Айнтрахт"

16:30 "Майнц" – "Вердер"

16:30 "РБ Лейпциг" – "Штутгарт"

16:30 "Санкт-Паулі" – "Боруссія" Менхенгладбах

16:30 "Уніон" – "Фрайбург"

19:30 "Баварія" – "Баєр"

Неділя, 2 листопада

16:30 "Кельн" – "Гамбург"

18:30 "Вольфсбург" – "Гоффенгайм"

Таблиця Бундесліги після 8-го туру

Таблиця Бундесліги після 8-го туру / © flashscore.ua

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

