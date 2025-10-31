- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 5
- Час на прочитання
- 1 хв
Бундесліга: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 9-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 31 жовтня до 2 листопада відбудуться матчі 9-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 31 жовтня: дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "Аугсбургом".
У суботу, 1 листопада, "Айнтрахт" зіграє з "Гайденгаймом", "РБ Лейпциг" прийме "Штутгарт", а в центральному поєдинку туру "Баварія" позмагається з "Баєром".
Закінчиться тур у неділю, 2 листопада, матчами "Кельн" – "Гамбург" і "Вольфсбург" – "Гоффенгайм".
Розклад і результати матчів 9-го туру Бундесліги
П'ятниця, 31 жовтня
21:30 "Аугсбург" – "Боруссія" Дортмунд
Субота, 1 листопада
16:30 "Гайденгайм" – "Айнтрахт"
16:30 "Майнц" – "Вердер"
16:30 "РБ Лейпциг" – "Штутгарт"
16:30 "Санкт-Паулі" – "Боруссія" Менхенгладбах
16:30 "Уніон" – "Фрайбург"
19:30 "Баварія" – "Баєр"
Неділя, 2 листопада
16:30 "Кельн" – "Гамбург"
18:30 "Вольфсбург" – "Гоффенгайм"
Таблиця Бундесліги після 8-го туру
