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Бундесліга: розклад і результати матчів заключного туру чемпіонату Німеччини, турнірна таблиця
За підсумками останнього туру Бундесліги визначаться володарі путівок до Ліги чемпіонів від Німеччини.
У суботу, 17 травня, відбудуться матчі заключного, 34-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
"Баварія", яка цього сезону достроково стала чемпіоном, зустрінеться з "Гоффенгаймом".
Дортмундська "Боруссія" намагатиметься обіграти "Гольштайн Кіль", аби пробитися до Ліги чемпіонів на наступний сезон.
Ще одну путівку до Ліги чемпіонів в очному поєдинку розіграють "Фрайбург" та "Айнтрахт".
Чемпіон минулого сезону "Баєр", який анонсував відхід Хабі Алонсо з посади головного тренера, в останньому матчі нинішньої кампанії позмагається з "Майнцом".
Розклад і результати матчів 34-го туру Бундесліги
Субота, 17 травня
16:30 "Аугсбург" – "Уніон"
16:30 "Боруссія" Дортмунд – "Гольштайн Кіль"
16:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Вольфсбург"
16:30 "Гайденгайм" – "Вердер"
16:30 "Гоффенгайм" – "Баварія"
16:30 "Майнц" – "Баєр"
16:30 "РБ Лейпциг" – "Штутгарт"
16:30 "Санкт-Паулі" – "Бохум"
16:30 "Фрайбург" – "Айнтрахт"
Таблиця Бундесліги після 33-го туру
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