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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
1 хв

Бундесліга: розклад і результати матчів заключного туру чемпіонату Німеччини, турнірна таблиця

За підсумками останнього туру Бундесліги визначаться володарі путівок до Ліги чемпіонів від Німеччини.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Боруссія" Дортмунд

"Боруссія" Дортмунд / © Associated Press

У суботу, 17 травня, відбудуться матчі заключного, 34-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

"Баварія", яка цього сезону достроково стала чемпіоном, зустрінеться з "Гоффенгаймом".

Дортмундська "Боруссія" намагатиметься обіграти "Гольштайн Кіль", аби пробитися до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Ще одну путівку до Ліги чемпіонів в очному поєдинку розіграють "Фрайбург" та "Айнтрахт".

Чемпіон минулого сезону "Баєр", який анонсував відхід Хабі Алонсо з посади головного тренера, в останньому матчі нинішньої кампанії позмагається з "Майнцом".

Розклад і результати матчів 34-го туру Бундесліги

Субота, 17 травня

16:30 "Аугсбург" – "Уніон"

16:30 "Боруссія" Дортмунд – "Гольштайн Кіль"

16:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Вольфсбург"

16:30 "Гайденгайм" – "Вердер"

16:30 "Гоффенгайм" – "Баварія"

16:30 "Майнц" – "Баєр"

16:30 "РБ Лейпциг" – "Штутгарт"

16:30 "Санкт-Паулі" – "Бохум"

16:30 "Фрайбург" – "Айнтрахт"

Таблиця Бундесліги після 33-го туру

Таблиця Бундесліги після 33-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Бундесліги після 33-го туру / © flashscore.ua

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Дата публікації
Кількість переглядів
94
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