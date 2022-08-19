Бунт в чемпіонаті України: кілька клубів збираються зривати єдиний телепул УПЛ - їх попередили про можливі наслідки

Кілька клубів української Прем'єр-ліги (УПЛ) не погоджуються з умовами вже створеного телепулу. За бойкот телепулу можуть покарати грошовим штрафом до 500 тисяч грн та зняттям очок.

Днями Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) оголосила про створення єдиного телевізійного пулу. Офіційним транслятором УПЛ стала компанія Setanta Sports. Однак "Динамо", "Зоря", "Рух" та "Дніпро-1" не погоджуються з умовами телепулу та можуть зривати його.

Про це заявив журналіст Сергій Болотніков.

"За моєю інформацією, 4 клуби-бунтарі ("Динамо", "Зоря", "Рух" та "Дніпро-1" - ред.) не збираються на це погоджуватися, вони будуть цей телепул зривати, судячи з усього. Щобільше, їх стане не 4, а п’ятеро. Швидше за все, до них приєднається "Металіст". Всі розуміють, що "Металіст" - зараз фарм-клуб "Дніпра-1", як там скажуть, так й зроблять", - розповів він.

У відповідь УАФ додала до дисциплінарних санкцій підпункт, який передбачає санкції для порушників домовленості УПЛ з офіційним мовником чемпіонату, повідомляє Трибуна.

У ході атестації клуби повинні надати гарантійний лист про зобов‘язання "виконувати рішення УПЛ (маркетингового партнера УПЛ) щодо реалізації комерційних, медіа та інших прав на матчі клубних змагань УПЛ".

У разі невиконання рішення клубам будуть загрожувати грошові штрафи та навіть зняття очок.

Перше порушення передбачатиме штраф у розмірі 250 тисяч гривень. Друге порушення - штраф 500 тисяч гривень та умовне зняття трьох очок в поточному або наступному сезонах. У разі третього порушення клуб втрачатиме три очки в поточному або наступному сезонах.

Новий сезон української Прем'єр-ліги розпочнеться у вівторок, 23 серпня.

Нагадаємо, що президент "Динамо" Київ Ігор Суркіс пояснив свою позицію щодо єдиного телепулу УПЛ.

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