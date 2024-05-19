Бурхливі емоції: відео реакції Усика на перемогу Берінчика у чемпіонському поєдинку

Олександр та його команда стежили за тим, як Денис завоював титул WBO у легкій вазі.

Український абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик емоційно відреагував на перемогу свого співвітчизника Дениса Берінчика над мексиканцем Емануелем Наваррете у бою за вакантний титул WBO в легкій вазі.

Усик та його команда стежили за поєдинком після того, як кількома годинами раніше Олександр переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Коли Берінчика роздільним рішенням суддів оголосили переможцем бою, Усик разом зі своєю командою яскраво радів тріумфу Дениса. Відповідне відео Олександр виклав у сторіз Instagram.

In each other’s corner.



@Usykaa was watching live as Berinchyk won. pic.twitter.com/8JZRRrApQy — Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2024

Тепер на рахунку 36-річного Берінчика 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу.

У послужному списку 29-річного Наваррете 41 поєдинок: 38 перемог (31 – нокаутом), дві поразки та одна нічия.

Додамо, що раніше Наваррете ставав чемпіоном світу за версією WBO у трьох дивізіонах: другому найлегшому (2018-2020), напівлегкому (2020-2023) та другому напівлегкому (володіє поясом від 2023-го).

Нагадаємо, на нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео найкращих моментів бою Берінчик – Наваррете.

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