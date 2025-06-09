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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
523
Час на прочитання
2 хв

Бурхливі емоції: Роналду розплакався після перемоги у Лізі націй (відео)

Кріштіану дав волю емоціям після завоювання трофею з національною командою.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду розплакався просто на полі після перемоги у Лізі націй-2024/25.

У фіналі турніру Португалія здолала Іспанію. Основний і додатковий час матчу на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 2:2, а в серії пенальті точнішими були португальці – 5:3.

У цьому поєдинку Роналду забив гол на 61-й хвилині, зрівнявши рахунок – 2:2.

Дограти матч до кінця 40-річний Кріштіану не зміг. На 88-й хвилині його через пошкодження замінив Гонсалу Рамуш.

Під час серії пенальті Роналду надзвичайно нервував і навіть не дивився, як команди пробивали 11-метрові, закривши очі руками

Після перемоги португальської збірної Кріштіану вийшов на футбольне поле і розплакався, обіймаючи партнерів. Емоційний момент потрапив на відео та завірусився у соцмережах.

Після завершення матчу Роналду прокоментував завоювання трофею з національною командою.

"Я дуже щасливий. Передусім за це покоління, воно заслуговувало титул. Перемогти для Португалії – це щось особливе. Я маю багато титулів, але немає нічого кращого, ніж перемога для своєї країни.

Сльози та відчуття виконаного обов'язку... Це чудово. Це наша нація. Ми маленький народ, але з великою амбіцією. Я жив у багатьох країнах, грав за різні клуби, але коли говорять про Португалію – це особливе відчуття. Бути капітаном цього покоління – це гордість. Перемога у фіналі – завжди вершина для національної команди", – цитує Роналду видання Marca.

Для збірної Португалії це третій трофей в історії. Усі три – тріумф на Євро-2016 та дві перемоги в Лізі націй – відбулися за участю Роналду.

На рахунку Кріштіану 221 матч та 138 голів за збірну Португалії. Він є найкращим бомбардиром в історії національних команд.

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