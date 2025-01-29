Бущан перейшов з "Динамо" до саудівського клубу: деталі трансферу воротаря збірної України

Воротар київського "Динамо" та збірної України Георгій Бущан перейшов до саудівського "Аль-Шабаба".

Про трансфер 30-річного голкіпера "біло-сині" повідомили на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що Бущан пройшов медобстеження в Ер-Ріяді та після узгодження всіх деталей підписав контракт терміном на 2,5 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що сума трансферу українського воротаря становитиме до 3 млн євро з урахуванням бонусів.

Бущан є вихованцем "Динамо". За київську команду він виступав від 2011 року. Відтоді Георгій провів 177 матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах, пропустивши 164 голи, 72 поєдинки відіграв "на нуль".

Цього сезону Бущан зіграв 27 матчів за киян у всіх турнірах, пропустив 30 голів, у 9 матчах зберіг ворота "сухими".

Також на рахунку Георгія 18 поєдинків у складі збірної України, в яких він пропустив 30 голів.

Наразі "Аль-Шабаб" посідає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, маючи 29 очок після 17 зіграних матчів.

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