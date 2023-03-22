Був чемпіоном Європи: 22-річний український боксер загинув на війні з російськими окупантами

На війні з РФ загинув чемпіон Європи з боксу серед молоді Максим Галінічев.

Трагічну звістку повідомила Федерація боксу України.

У травні 2022 року Галінічев відмовився брати участь у чемпіонаті Європи з боксу і добровольцем вступив до лав українських захисників у складі десантно-штурмових військ.

Максим двічі був поранений на війні, але знову повернувся до бойових дій. 10 березня 2023 року Максим загинув у боях на Луганщині.

Галінічев вигравав "золото" чемпіонату Європи серед молоді 2017 року, був срібним призером юнацьких Олімпійських ігор-2018, а 2021-го здобув "срібло" чемпіонату Європи серед боксерів віком до 22 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український легкоатлет Роман Поліщук загинув у боях з російськими окупантами під Бахмутом.

Крім того, ми раніше інформували, що під час оборони Бахмута загинув відомий український гандболіст Роман Пронюк.

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