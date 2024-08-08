Був конкурентом Беленюка: ексукраїнець, який змінив громадянство, вийшов до фіналу Олімпіади-2024

Семен Новіков у складі збірної Болгарії позмагається за "золото" на Іграх у Парижі.

Колишній український борець греко-римського стилю Семен Новіков вийшов до фіналу на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

26-річний уродженець Харкова, який представляє Болгарію, у півфінальній сутичці вагової категорії до 87 кг здолав Давіда Лошонці з Угорщини – 3:1.

За олімпійське "золото" Новіков побореться проти іранця Алірези Мохмадіпіані, якому у півфіналі програв українець Жан Беленюк.

Новіков тривалий час був головним конкурентом Беленюка за місце у складі збірної України на великих міжнародних турнірах, зокрема на Олімпіаді-2020, яка через пандемію коронавірусу відбулася 2021 року. Тоді саме Жану довірили представляти нашу країну й той став олімпійським чемпіоном, а Семен поїхав до Токіо в ролі його спаринг-партнера.

Перед цим Новіков 2020 року в складі збірної України здобув "золото" на чемпіонаті Європи, який Беленюк пропустив. Також Семен двічі вигравав чемпіонат світу U-23, чого раніше не вдавалося зробити нікому з українців.

Згодом Новіков ухвалив рішення змінити спортивне громадянство і 2023 року почав виступати за Болгарію. Відтоді він здобув "бронзу" чемпіонату Європи, завоювавши олімпійську ліцензію на Ігри-2024.

Після півфінальних сутичок на Олімпіаді-2024 головний тренер збірної України Володимир Шацьких дав оцінку виступу Беленюка на турнірі, а також висловився про вихід Новікова до фіналу.

"Чи задоволений Жаном? Авжеж, задоволений. Рівень дуже високий, на світовому рівні. З огляду на те, що в нас в Україні війна, конкуренція впала, і Семен Новіков за Болгарію у фіналі, хоча Жан його готував на заміну собі. Але так він вирішив, так склалося, і Семен представляє Болгарію і бореться за неї у фіналі", – сказав Шацьких у коментарі для Суспільне Спорт.

Фінальний поєдинок за участю Новікова відбудеться у четвер, 8 серпня. Того ж дня Беленюк побореться за "бронзу". Медальні сутички у цій вазі розпочнуться о 21:05 за київським часом.

Також 8 серпня свій поєдинок за "золото" у греко-римській боротьбі проведе Парвіз Насібов (вага до 67 кг), який напередодні вийшов до фіналу та гарантував Україні щонайменше срібну медаль.

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Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Українські спортсмени вже виграли на ОІ-2024 вісім нагород: три золоті, дві срібні та три бронзові.

Станом на зараз Україна посідає 17-ту позицію в медальному заліку. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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