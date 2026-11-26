Ілля Забарний / © Associated Press

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Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке прокоментував виступ українського захисника Іллі Забарного в матчі п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27 проти італійської "Роми".

24-річний українець вийшов у стартовому складі своєї команди і провів на полі весь поєдинок. На 31-й хвилині він забив гол і зрівняв рахунок у зустрічі (1:1), на ближній стійці ударом головою замкнувши подачу Сенні Маюлу з кутового.

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Для Забарного цей гол став дебютним у Лізі чемпіонів. Захисник провів у найпрестижнішому єврокубку 23 матчі.

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Також це його третій гол у поточному сезоні за ПСЖ Раніше він двічі відзначився у поєдинках чемпіонату Франції.

— Складається враження, що останніми тижнями Забарний почувається трохи впевненіше на полі, навіть якщо не брати до уваги його гол.

— У вас лише таке враження? Лише враження? Продовжуйте говорити про враження. Це неймовірно. На мою думку, він був майже бездоганним: дуже розумним, сильним фізично, дуже хорошим у роботі з м'ячем.

Це нормально. Важко змінити своє уявлення про гравця, коли ти вже його проаналізував. Думаю, він блискуче розпочав цей сезон. І я дуже радий бачити рівень, який він демонструє у своєму віці, — цитує Енріке Orange Sport.

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Дебютний гол Забарного у Лізі чемпіонів допоміг ПСЖ зіграти внічию з "Ромою". Матч у Парижі завершився з рахунком 2:2.

ПСЖ з 13 очками посідає друге місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. "Рома" з 5 балами перебуває на 25-й позиції.

У наступному турі найпрестижнішого єврокубка ПСЖ у гостях зіграє проти англійської "Астон Вілли", а "Рома" прийме португальський "Спортинг". Обидва матчі відбудуться 8 грудня.

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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Раніше повідомлялося, що "Шахтар" поступився "Фенербахче" у Лізі чемпіонів.

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