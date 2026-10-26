"Був неймовірним": Моурінью похвалив Луніна після перемоги в Ель Класико

Андрій Лунін і Жозе Моурінью / © Associated Press

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Головний тренер мадридського "Реала" Жозе Моурінью прокоментував виступ українського воротаря Андрія Луніна в матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27 проти "Барселони".

Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні завершився перемогою "Королівського клубу" з рахунком 1:2.

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Лунін провів на полі весь матч, зробивши 5 сейвів — для 27-річного українця це був перший поєдинок за мадридців цього сезону.

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"Лунін був неймовірним. Ви вже поставили мені два запитання, і жодне з них не стосувалося Луніна. Але якби ми тут програли через помилки Луніна, перше запитання було б саме про нього.

Єдине, що я йому сказав, — він тренується не для того, щоб сидіти на лавці запасних. Він провів матч із великою врівноваженістю та спокоєм. У нас є найкращий воротар у світі, але сьогодні ніхто з нас не плакав через те, що не грає Тібо", — наводить слова Моурінью з післяматчевої пресконференції MadridXtra.

"Барселона" вперше втратила очки в нинішньому Ла Ліги. Підопічні Гансі Фліка (27 балів), незважаючи на поразку, продовжують лідирувати в турнірній таблиці Примери.

"Реал" (24 пункти) після перемоги залишився на третьому місці у чемпіонаті Іспанії.

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У наступному турі "Барселона" 31 жовтня прийме "Алавес", а "Реал" 1 листопада на виїзді зустрінеться з "Расінгом".

Раніше повідомлялося, що "Реал" оформив неймовірний камбек і вирвав перемогу над "Ромою" в Лізі чемпіонів.

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