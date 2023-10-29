Був приголомшений: Мережею розлетілася реакція Усика на нокдаун Ф'юрі у бою з Нганну (відео)

У ніч проти 29 жовтня у головному поєдинку вечора боксу, який відбувся в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі роздільним рішенням суддів переміг ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

У третьому раунді бою британець побував у нокдауні, що неабияк здивувало шанувальників боксу. Шокований таким розвитком подій залишився і чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик.

Український боксер у рингсайді стежив за поєдинком свого майбутнього суперника у бою за абсолютне чемпіонство у хевівейті. У момент, коли Нганну ударом у голову звалив Ф'юрі на канвас, камери "вихопили" емоції Усика, який точно був приголомшений падінням "Циганського короля".

Раніше повідомлялося, що Усик висловився про суперечливу перемогу Ф'юрі над Нганну.

Нагадаємо, Ф'юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів – 94:95, 96:93, 95:94. Після завершення бою "Циганський король" та Усик у ринзі влаштували дуель поглядів.

29 вересня стало відомо, що Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні, який відбудеться у Саудівській Аравії. Очікується, що українець і британець зійдуться в ринзі уже 23 грудня цього року, проте офіційно дату їхнього поєдинку ще не оголосили.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

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