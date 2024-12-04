"Був шокований": Беленюк відреагував на можливу зміну громадянства призером Олімпіади-2024 Ковтуном

Триразовий олімпійський медаліст з греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк прокоментував інформацію про можливу зміну спортивного громадянства срібним призером Олімпіади-2024 в Парижі зі спортивної гімнастики Іллею Ковтуном.

"Я читав цю новину, був шокований нею. Чесно кажучи, не знаю причин, чому вони вирішили так вчинити, що їх спонукало це зробити. Мені здається, що у Ковтуна були всі умови, він займався, отримував зарплату з України.

Не знаю, за який кошт він готувався – можливо, його прийняли хорвати – але знаю, що збірна готувалася, фінансування було, і знаю, що він готувався за кордоном. Що тут коментувати? Таке рішення. Кожен ухвалює його для себе індивідуально. Треба зрозуміти мотивацію", – сказав Беленюк у коментарі Tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що 21-річний Ковтун розглядає можливість змінити спортивне громадянство та почати представляти Хорватію замість України.

За словами особистої тренерки спортсмена Ірини Горбачевої, остаточне рішення буде ухвалене до кінця цього року.

Додамо, що Ковтун та Горбачева весь 2024 рік готувались до змагань у Хорватії. Спортсмен не повертався до України після Олімпіади в Парижі.

Нагадаємо, Ковтун на Олімпіаді-2024 виборов "срібло" у вправах на паралельних брусах. Це його перша олімпійська медаль у кар'єрі.

Також він двічі ставав четвертим на Іграх у Парижі – у вільних вправах та в особистому багатоборстві. Крім того, Ілля посів п'яте місце у складі збірної України у командному багатоборстві.

Ігри в Парижі стали вже другою Олімпіадою в кар'єрі Ковтуна. На дебютних для себе Іграх у Токіо 2021 року він посів 11-те місце в особистому багатоборстві та став сьомим у команді.

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