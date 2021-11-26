"Був занадто ледачий": в Англії вщент розкритикували Ярмоленка після феєричного матчу в Лізі Європи

"Був занадто ледачий": в Англії вщент розкритикували Ярмоленка після феєричного матчу в Лізі Європи

У ньому Андрій забив та заробив пенальті.

В Англії піддався критиці український футболіст англійського " Вест Хема " - Андрій Ярмоленко.

Так, видання Football.London залишилося не надто задоволене грою 32-річного вінгера "молотобйців" у виїзному матчі 5-го туру групової стадії Ліги Європи проти австрійського "Рапіда".

"Забив свій перший гол у сезоні, але у Відні українцю було дуже погано. Занадто часто втрачав м'яч і надто ледачий. Набагато краще у другому таймі, коли перемістився на фланг", - йдеться в описі до гри Ярмоленка.

Окремо варто наголосити й на дуже низькій оцінці для Андрія, адже фахівці цього видання поставили йому лише п'ять балів.

Зазначимо, що в цьому поєдинку українець створив справжню феєрію - спочатку забив, а потім ще й заробив пенальті. Як наслідок, "Вест Хем" здобув перемогу з рахунком 2:0 та з першого місця вийшов до наступного етапу другого за престижністю клубного турніру Європи.

У нинішньому сезоні Ярмоленко зіграв 15 матчів у футболці "молотобойців", на його рахунку один гол та три результативні передачі.

Додамо, в ЗМІ з'явилася інформація, що Ярмоленко взимку може перебратися до "Дженоа", яку тренує Андрій Шевченко.