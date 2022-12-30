"Був злий на Пеле": новообраний президент Бразилії зізнався, чому гнівався на легенду

Новий президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, який обійме посаду 1 січня 2023 року, прокоментував смерть легендарного футболіста Пеле. "Король футболу" помер 29 грудня у віці 82 років внаслідок тривалої боротьби з раком.

"У мене був привілей, якого не мали молоді бразильці: я бачив, як Пеле грає наживо в Пакаембу та Морумбі. Коли він отримував м'яч, завжди робив щось особливе, що часто закінчувалося голом.

Зізнаюся, я був злий на Пеле, тому що він завжди перемагав мій "Корінтіанс". Але, перш за все, я захоплювався ним. І незабаром гнів поступався місцем пристрасті від того, як він грає у футболці національної збірної Бразилії з десятим номером.

Пеле залишив нас. Він вирушив на небеса, щоб грати зі своїм великим партнером із "Сантоса" Коутіньйо. Тепер він перебуває в компанії стількох вічних зірок: Діді, Гаррінчі, Нілтона Сантоса, Сократеса, Марадони...

Пеле залишив упевненість: ніколи не було такої десятки, як він. Дякую, Пеле", – написав Лула на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, останнім часом здоров'я "короля футболу" різко погіршилося. У вересні 2021 року Пеле переніс операцію з видалення пухлини у правій частині товстої кишки. На жаль, рак прогресував і спричинив проблеми з нирками та серцем. 82-річний бразилець проходив курс лікування, проте хіміотерапія вже не допомагала.

Пеле – єдиний в історії триразовий чемпіон світу з футболу (1958, 1962, 1970). На клубному рівні він виступав за бразильський "Сантос" і американський "Нью-Йорк Космос". За свою професійну кар'єру Пеле забив 1281 гол у 1363 матчах, зокрема 1091 гол у 1116 іграх за "Сантос" та 77 у 92 матчах за національну збірну.

Пеле був визнаний найкращим футболістом XX століття за версіями ФІФА та Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.

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