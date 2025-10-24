"Бидло": воротар "Шахтаря" відреагував на ганебну поведінку фанатів "Легії"

Кирило Фесюн / © ФК Шахтар

Реклама

Воротар донецького "Шахтаря" Кирило Фесюн висловилися про ганебну поведінку вболівальників варшавської "Легії" на матчі другого туру основного раунду Ліги конференцій, який відбувся на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові.

"Чесно, я десь хвилині на 40-й тільки взагалі побачив, що вони присутні на трибунах. Я там щось чув, якісь декілька фраз. Ну, таке. Бидло, якщо чесно, не дуже гарно", – сказав Фесюн в ефірі MEGOGO після гри.

Також провокації польських фанатів прокоментував захисник "гірників" Юхим Конопля.

Реклама

"Не скажу, що сильно впливало в негативному сенсі. Я лише чув, що вони там кричали, типу: "Курва, "Шахтар". Я здогадуюся, що це означає, але не знаю до чого це, чому вони це почали кричати. Але я думаю, що це вже "Легії" як клубу потрібно розбиратися з тим, які мотиви в них були", – сказав Конопля в коментарі Tribuna.com.

Під час матчу з донеччанами ультрас "Легії" кричали на трибунах "Ї***и УПА та Бандеру" та "Шахтар" – курва", а також вивісили банер з написом "Ми пам'ятаємо Волинь".

Ультрас "Легії" / фото із соцмереж

Крім того, під час гри на трибунах з'явився великий банер із написом "Lwów" на тлі прапора Польщі. Це стара назва українського Львова.

Банер на матчі "Шахтар" – "Легія" / фото: Puzh On Tour

Нагадаємо, "Шахтар" програв "Легії" з рахунком 1:2, пропустивши вирішальний гол на останніх секундах зустрічі.