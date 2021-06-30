Бєсєдін важко травмувався в матчі зі Швецією: Шовковський повідомив, чи зіграє форвард у 1/4 фіналу Євро

Бєсєдін важко травмувався в матчі зі Швецією: Шовковський повідомив, чи зіграє форвард у 1/4 фіналу Євро

Артем Бесєдін під час поєдинку 1/8 фіналу в шотландському Глазго отримав жахливу травму.

Україна 29 червня в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 обіграла Швецію з феєричним результатом 2:1 і вийшла до чвертьфіналу турніру. Утім, на жаль, під час додаткового часу український нападник Артем Бесєдін отримав важку травму, через яку він покинув поле і йому навіть доведеться повернутися до Києва на поглиблене медичне обстеження.

Про це повідомив Олександр Шовковський в Instagram.

"На жаль, великі перемоги даються нам дорогою ціною! Ми не зможемо більше розраховувати на допомогу в наступних матчах на Артема Бесєдіна, хіба що на його підтримку, але і вона буде для нас додатковим стимулом. Ми всі сподіваємося, що все обійдеться і не буде сильних пошкоджень!", - зауважив асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський.

За його словами, Бєсєдін у результаті травми змушений залишити українську команду на Євро і повернутися до Києва, щоб пройти повне обстеження.

Як відомо, у першому екстратаймі Артем Бєсєдін після грубого фолу шведського футболіста Даніельссона покинув поле через травмування, а замість нього на поле вийшов Віктор Циганков.

Зазначимо, що збірна України вже цієї суботи, 3 липня, зіграє проти Англії у чвертьфіналі Євро-2020. Початок футбольного матчу о 22:00.

Раніше ТСН Проспорт писав, що сказав Андрій Шевченко після фантастичної перемоги над шведами на Євро-2020. А захисник збірної України Віталій Миколенко в Instagram опублікував ролик зі святкуванням командою у роздягальні перемоги над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020.

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Фантастичний успіх: збірна України вийшла до чвертьфіналу Євро-2020

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