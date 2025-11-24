- Дата публікації
Битва у плейоф: ексклюзивна трансляція матчів Ліги чемпіонів з футзалу – лише на Київстар ТБ
Дивіться на Київстар ТБ поєдинок київського "ХІТа" з іспанською "Пальмою" у боротьбі за вихід до чвертьфіналу футзальної Ліги чемпіонів.
Матчі 1/8 фіналу футзальної Ліги чемпіонів за участю української команди, і українські вболівальники мають шанс побачити їх наживо. "ХІТ" Київ розпочинає раунд плейоф Ліги чемпіонів, де на команду чекають серйозні поєдинки з іспанською "Пальмою" – чинним і триразовим переможцем турніру.
Перший матч, який буде номінально домашнім для "ХІТа", через війну з російськими окупантами відбудеться у вівторок, 25 листопада, в Угорщині. Початок – о 19:00 за київським часом.
Поєдинок-відповідь, що визначить, хто пройде далі й залишиться в боротьбі за найпрестижніший трофей європейського футзалу. запланований на 5 грудня і відбудеться на майданчику "Пальми" в Іспанії.
Переможець цієї пари вийде до чвертьфіналу, де зіграє з переможцем протистояння "Приштина 01" (Косово) – "Рига" (Латвія).
"ХІТ" виходить на паркет у зірковому складі. У заявці команди: Ігор Чернявський, Євгеній Жук, Юрій Сагайдачний, Артур Подлюк – гравці, що здатні впевнено протистояти супернику та змінювати перебіг гри в будь-який момент.
Уболівальників очікують поєдинки, сповнені швидкості, техніки, боротьби та футзального характеру. Це не лише важливий етап для клубу, а й шанс української команди голосно заявити про себе на європейській арені.
Пряма трансляція матчів Ліги чемпіонів з футзалу буде доступна ексклюзивно на платформі Київстар ТБ у спеціальному плейлисті "Київстар ТБ Футзал". Глядачі зможуть насолодитися найкращими моментами поєдинків у високій якості та з професійним коментуванням.
Аби вам було зручніше стежити за улюбленими спортивними подіями, користуйтеся оновленим тематичним розділом – "Спорт" на платформі Київстар ТБ. Тут ви знайдете актуальний розклад, анонси матчів і змагань, а також зможете швидко обрати контент, який вас цікавить. Вболівайте за улюблених спортсменів зручно й без зайвих зусиль – усі спортивні події в одному місці на платформі Київстар ТБ.
Раніше повідомлялося, що збірна України з футзалу обіграла Францію в товариському матчі в межах підготовки до Євро-2026.