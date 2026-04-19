Битва за чемпіонство в АПЛ: "Манчестер Сіті" здолав "Арсенал"

Команда Хосепа Гвардіоли здобула важливу перемогу над "канонірами", суттєво збільшивши свої шанси на титул.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Манчестер Сіті" — "Арсенал" / © Associated Press

"Манчестер Сіті" на своєму полі обіграв "Арсенал" у центральному матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 2:1.

"Городяни" відкрили рахунок на 16-й хвилині зустрічі — після сольного проходу точного удару в дальній кут завдав Раян Шеркі.

На 18-й хвилині "каноніри" відігралися — Кай Гаверц зрівняв рахунок, скориставшись помилкою воротаря "небесно-блакитних" Джанлуїджі Доннарумми.

У другому таймі підопічні Хосепа Гвардіоли вирвали перемогу — на 65-й хвилині вирішальний м'яч забив Ерлінг Голанд.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" — "Арсенал"

Незважаючи на цю поразку, "Арсенал" (70 очок) продовжує лідирувати в АПЛ. "Манчестер Сіті" (67 балів) посідає друге місце, маючи матч у запасі.

У наступному поєдинку чемпіонату Англії манчестерський клуб 22 квітня на виїзді зіграє з "Бернлі", а підопічні Мікеля Артети 25 квітня приймуть "Ньюкасл".

