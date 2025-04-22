Битва за місце в Лізі чемпіонів: "Манчестер Сіті" вирвав перемогу над "Астон Віллою" (відео)

"Манчестер Сіті" – "Астон Вілла" / © Associated Press

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"Манчестер Сіті" здобув перемогу над "Астон Віллою" у стартовому матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 2:1 .

Команди обмінялися забитими голами у першому таймі. Уже на 7-й хвилині зустрічі "городяни" відкрили рахунок завдяки точному удару Бернарду Сілви.

На 18-й хвилині бірмінгемці відігралися – пенальті реалізував Маркус Рашфорд.

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У компенсований до другого тайму час чинний чемпіон Англії вирвав перемогу – на 90+4-й хвилині відзначився Матеус Нунес.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Астон Вілла"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Манчестер Сіті" (61 очко) піднявся на третє місце в АПЛ. "Астон Вілла" (57 балів) залишилася на сьомій позиції.

Обидва клуби продовжують боротьбу за потрапляння до Ліги чемпіонів на наступний сезон. Для цього необхідно фінішувати у топ-5 турнірної таблиці АПЛ.

У наступному турі АПЛ команда Хосепа Гвардіоли 2 травня прийме "Вулвергемптон", а підопічні Унаї Емері днем пізніше вдома зіграють з "Фулгемом".

Перед цим "небесно-блакитні" та "леви" проведуть свої півфінальні матчі Кубка Англії: 26 квітня "Астон Вілла" зійдеться з "Крістал Пелас", а "Манчестер Сіті" 27 квітня позмагається з "Ноттінгемом".