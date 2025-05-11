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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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67
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Битва за путівку до Ліги чемпіонів: "Ньюкасл" у більшості здолав "Челсі" (відео)

Вилучення Ніколаса Джексона допомогло "сорокам" здобути перемогу над лондонським клубом.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Челсі" – "Ньюкасл"

"Челсі" – "Ньюкасл" / © Associated Press

"Ньюкасл" обіграв "Челсі" в домашньому матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" у Ньюкаслі завершився з рахунком 2:0.

Господарі поля відкрили рахунок уже на 2-й хвилині зустрічі – голом відзначився Сандро Тоналі.

На 36-й хвилині лондонці залишилися в меншості – пряму червону картку за удар суперника ліктем отримав Ніколас Джексон.

Наприкінці гри "сороки" остаточно зняли питання щодо переможця – на 90+1-й хвилині забив Бруно.

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик не потрапив до заявки на гру, оскільки продовжує бути тимчасово відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест.

Огляд матчу "Ньюкасл" – "Челсі"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Ньюкасл" (66 очок) піднявся на третє місце в АПЛ. "Челсі" (63 бали) посідає п'яту позицію. До Ліги чемпіонів на наступний сезон кваліфікуються топ-5 клубів АПЛ.

У наступному, передостанньому турі АПЛ підопічні Едді Гау 18 травня на виїзді зустрінуться з "Арсеналом" українця Олександра Зінченка, а команда Енцо Марески 16 травня прийме "Манчестер Юнайтед".

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