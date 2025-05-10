Битва за виживання в УПЛ: "Чорноморець" здобув вольову перемогу над "Ворсклою" (відео)

"Ворскла" – "Чорноморець" / © ФК Ворскла

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"Чорноморець" на виїзді здобув вольову перемогу над "Ворсклою" в матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні імені Бутовського у Полтаві завершився з рахунком 1:2 .

Господарі поля відкрили рахунок наприкінці першого тайму – на 43-й хвилині зустрічі відзначився Денис Ндукве.

Однак у другому таймі підопічні Олександра Кучера здійснили камбек. На 77-й хвилині Олексій Хобленко відновив паритет у цьому протистоянні.

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На 82-й хвилині "моряки" вирвали перемогу завдяки точному удару Мозеса Джарджу.

Огляд матчу "Ворскла" – "Чорноморець"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Чорноморець" (21 очко) піднявся з останнього місця турнірної таблиці УПЛ і тепер посідає передостанню, 15-ту сходинку. Одеський клуб ще має шанси уникнути вильоту з елітного дивізіону.

"Ворскла" (25 балів) перебуває на 13-й позиції в УПЛ – це зона перехідних матчів за збереження прописки в еліті.

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У наступному турі УПЛ "моряки" 18 травня приймуть "Динамо", а підопічні Юрія Максимова днем раніше на виїзді зіграють проти ЛНЗ.

Раніше повідомлялося, що визначився перший новачок УПЛ сезону-2025/26.