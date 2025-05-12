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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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81
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Битва за виживання в УПЛ: "Інгулець" вирвав перемогу над "Лівим Берегом" (відео)

Підопічні Василя Кобіна залишили зону прямого вильоту з елітного дивізіону.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ФК "Інгулець"

ФК "Інгулець" / © ФК Інгулець

"Інгулець" здобув перемогу над "Лівим Берегом" у заключному матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 2:1.

Петровці відкрили рахунок наприкінці першого тайму – на 44-й хвилині голом відзначився Іван Лосенко.

У другому таймі кияни відігралися – на 64-й хвилині забив бразилець Сідней.

Однак у компенсований час підопічні Василя Кобіна вирвали перемогу – на 90+2-й хвилині влучного удару завдав Віталій Фарасеєнко.

Огляд матчу "Інгулець" – "Лівий Берег"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Інгулець" (23 очки) піднявся з останнього місця на 14-ту позицію, залишивши зону прямого вильоту з елітного дивізіону. "Лівий Берег" (23 бали) опустився на 15-ту сходинку.

У наступному, передостанньому турі УПЛ команда Кобіна 18 травня прийме "Шахтар", а "Лівий Берег" днем раніше вдома зустрінеться з "Рухом".

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