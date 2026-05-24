Битиме рекорд наступного сезону: Ярмоленко продовжить контракт з "Динамо"

Андрій Ярмоленко / © ФК Динамо Київ

Півзахисник "Динамо" Андрій Ярмоленко підпише новий контракт з київським клубом.

Про це повідомив головний тренер "біло-синіх" Ігор Костюк на пресконференції після матчу заключного туру УПЛ сезону-2025/26 проти "Кудрівки".

"Андрій — наш гравець. Сьогодні ви бачили, яку гольову передачу він віддав. Не кожен гравець може так тонко віддати. Ми розмовляли та чули слова президента. Андрій продовжує кар'єру і буде готуватися з нами. Тим більше, що він має не новий, а добре забутий виклик до збірної. Тому і мотивація у нього дуже висока", — цитує Костюка офіційний сайт "Динамо".

Зазначимо, що цього сезону Ярмоленко не зміг побити рекорд Максима Шацьких і стати найкращим бомбардиром в історії УПЛ.

Наразі Ярмоленко (123 голи) разом із Сергієм Ребровим ділить друге місце у списку найкращих бомбардирів чемпіонату України. Від рекорду Шацьких його відділяє один забитий м'яч.

В останньому турі "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Кудрівкою", але все одно посіло четверте місце в таблиці УПЛ. Вище киян фінішували "Шахтар", ЛНЗ і "Полісся".

Водночас "біло-сині" стали володарями Кубка України, завдяки чому наступного сезону зіграють в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Нагадаємо, Ярмоленко отримав виклик від нового головного тренера збірної України Андреа Мальдери на товариські матчі з Польщею та Данією, які відбудуться 31 травня та 7 червня відповідно.

Для 36-річного вінгера це шанс поборотися за звання найкращого бомбардира в історії збірної України. На рахунку Ярмоленка 46 голів за національну команду, рекорд належить чинному президенту Української асоціації футболу (УАФ) Андрію Шевченку — 48 м'ячів.

