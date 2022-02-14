CAS дозволив 15-річній російській фігуристці продовжити виступи на ОІ-2022 попри виявлений допінг

Слухання щодо її справи тривало майже шість годин.

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) виніс рішення у справі російської фігуристки Камілі Валієвої, допінг-проба якої раніше показала позитивний результат.

Про відповідний результат повідомляє пресслужба CAS.

Так, за рішенням CAS, яке тривало майже шість годин, 15-річна спортсменка зможе продовжувати виступи на Олімпіаді та взяти участь у подальших видах програми. Рішення про санкції проти спортсменки та розподіл медалей буде ухвалено пізніше.

У вироку суду зазначено, що Камілу Валієву не буде усунено від змагань через "виняткові обставини". Зокрема, через те, що, згідно правил WADA, 15-річна фігуристка є "захищеною особою", оскільки їй ще немає 16 років, а отже правило про тимчасове усунення на неї не поширюється, а покарання може бути зменшене. Також CAS заявив, що керувався принципами "чесності, пропорційності, невиправної шкоди та відносного балансу інтересів". Суд постановив, що заборона на виступ у Олімпійських іграх "призведе до невиправної шкоди за цих обставин", повторивши тезу Олімпійського комітету Росії про те, що тести Валієвої на Олімпіаді були чистими.

Крім того, суд назвав "серйозною проблемою" "несвоєчасне повідомлення про результати антидопіногового тесту" Валієвої, який було взято ще в грудні минулого року, що завадило спортсменці скористатися повноцінною юридичною підтримкою.

Раніше розповідалося про те, що позитивна допінг-проба Валієвої була взята 25 грудня під час чемпіонату Росії в Санкт-Петербурзі. 8 лютого (вже після командного турніру на Олімпіаді) акредитована лабораторія WADA у Швеції виявила у пробі Валієвої триметазидин, який є аналогом усім відомого мельдонію. Через це фігуристку було тимчасово усунено від змагань, тренувань та іншої спортивної діяльності. Утім, РУСАДА (російська національна антидопінгова організація, прим.) вдалося скасувате відсторонення юної фігуристки.

Наразі церемонію нагородження з фігурного катання, де команда ОКР із Валієвою на чолі виграла "золото", поставили на паузу через цю ситуацію з допінгом.

Додамо, що Росія відсторонена від участі в Олімпійських іграх через систематичне порушення антидопінгових правил. У Пекіні росіянам заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР, тобто збірна Олімпійського Комітету Росії.

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