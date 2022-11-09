CAS покарав збірну Еквадору напередодні ЧС-2022: чи усунуть команду від Мундіалю

Спортивний арбітражний суд (CAS) виніс остаточний вердикт у справі проти захисника збірну Еквадору Байрона Кастільйо.

Футбольні федерації Перу і Чилі вимагали усунути Еквадор від Чемпіонату світу-2022 в Катарі через нібито підроблення документів Кастільйо. Стверджувалося, що гравець народився в колумбійському місті Тумако 25 липня 1995 року, а не 10 листопада 1998 року в еквадорському Хенералі Вільяміль, як це зазначено в його свідоцтві.

Утім, ФІФА стала на бік Еквадору та вирішила закрити справу. Після цього Чилі та Перу вирішили оскаржити рішення у Спортивному арбітражному суді (CAS) в Лозанні.

У підсумку CAS оголосив, що частково задовольнив апеляцію – Еквадор позбавлять трьох очок у кваліфікації до Чемпіонату світу-2026. Також команду оштрафували на 100 тисяч швейцарських франків за використання документа, що містить неправдиву інформацію про Кастільйо.

Однак найстрашнішого покарання еквадорцям вдалося уникнути. Із Чемпіонату світу-2022, який невдовзі розпочнеться в Катарі, збірну Еквадору не виключать.

Додамо, що суперниками Еквадору в групі Мундіалю будуть Катар, Сенегал і Нідерланди.

ЧС-2022 відбудеться від 20 листопада до 18 грудня в Катарі. У матчі-відкритті світової першості збірна країни-господарки турніру зустрінеться з Еквадором.

Вперше в історії Мундіаль відбудеться на Близькому Сході. Також цей ЧС стане першим, який проводитиметься не влітку, а восени та взимку. Це пов'язано з погодними умовами в країні-господарці, де температура повітря в червні – липні сягає позначки понад 40 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, збірна України не зіграє на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

Читайте також:

"Вибір був помилкою": колишній президент ФІФА зізнався, хто допоміг Катару стати господарем ЧС-2022

"Це пошкодження мозку": амбасадор ЧС-2022 оскандалився гомофобною заявою

Чемпіонат світу-2022: календар і результати всіх матчів