CAS відхилив апеляцію РФ щодо позбавлення "золота" Олімпіади-2022 через допінг фігуристки Валієвої

Раніше у росіян забрали золоті медалі командного олімпійського турніру з фігурного катання, а Камілу дискваліфікували на 4 роки.

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) відхилив апеляцію Росії у справі про позбавлення "золота" командного турніру з фігурного катання на Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

У січні 2024 року CAS дискваліфікував росіянку Камілу Валієву за вживання допінгу. Її результати у командному турнірі з фігурного катання (коротка та довільна програма) на Олімпіаді-2022 було анульовано.

Відтак збірну Олімпійського комітету Росії (ОКР), а саме під такою назвою без власного прапора та гімну виступала команда країни-агресорки на ОІ-2022 через санкції за масові маніпуляції з допінг-пробами спортсменів, позбавили "золота" командного турніру з фігурного катання.

Після того, як результати Валієвої анулювали (вона заробила 20 балів із 74 загальнокомандних), збірна ОКР опустилася з першого місця на третє та замість "золота" отримала бронзові медалі.

У CAS також повідомили, що продовжують розглядати апеляцію Канади, яка посіла четверте місце в командному турнірі з фігурного катання на Олімпіаді-2022. Зараз канадці вимагають анулювати не лише результат Валієвої, а й усієї російської команди та віддати їм бронзові нагороди.

Нагадаємо, CAS дискваліфікував Валієву на 4 роки – російська фігуристка не зможе змагатися до 25 грудня 2025 року. Спортсменку позбавили усіх медалей, титулів, нагород і виграних призових від 25 грудня 2021 року, коли вона здала позитивний допінг-тест на чемпіонаті Росії. Серед іншого Каміла втратила "золото" чемпіонату Європи-2022.

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