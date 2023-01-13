CAS відхилив позов "Шахтаря" проти ФІФА через нове трансферне правило, яке позбавило клуб легіонерів

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов "Шахтаря" проти ФІФА у справі про відшкодування збитків, завданих донецькому клубу внаслідок рішення ФІФА про дозвіл легіонерам чемпіонату України в односторонньому порядку призупиняти контракти зі своїми роботодавцями.

Про це повідомляється на офіційному сайті CAS.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України ФІФА вирішила запровадити особливе трансферне правило для іноземних гравців з УПЛ, а також чемпіонату Росії. Цим футболістам дозволили в односторонньому порядку призупинити контракти зі своїми клубами до червня 2022 року. У червні ФІФА продовжила термін дії правила ще на рік - до червня 2023-го.

Скориставшись новим правилом ФІФА, "Шахтар" залишили майже всі легіонери. Форвард Лассіна Траоре став єдиним іноземним футболістом з тих, хто до початку повномасштабної війни виступав за "гірників", який вирішив продовжити захищати кольори донецького клубу.

"Шахтар" стверджував, що нове правило ФІФА спричинило клубу економічні втрати та звернувся до CAS з вимогою від Міжнародної федерації футболу відшкодувати збитки в розмірі 50 мільйонів євро. Проте суд вирішив відхилити цей позов, підтвердивши законність оскаржуваного рішення.

Додамо, що CAS також відхилив апеляцію російських клубів щодо аналогічного питання.

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