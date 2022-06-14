CAS визнав незаконним недопущення конкурента росіянина Кремльова до виборів президента Міжнародної асоціації боксу

Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив апеляцію нідерландця Бориса ван дер Ферста щодо його відсторонення від виборів на посаду президента Міжнародної боксерської асоціації (IBA).

У травні президент Федерації боксу Нідерландів Борис ван дер Ферст не був допущений до виборів на посаду голови IBA нібито через порушення статуту організації.

Незалежний відділ доброчесності боксу, створений IBA, дискваліфікував нідерландця, а також ще чотирьох претендентів менш ніж за добу до виборів. Причинами такого рішення назвали агітацію в непризначений для цього період та співпрацю з іншими кандидатами.

Єдиним кандидатом на виборах залишився чинний керівник IBA, росіянин Умар Крємльов. Відтак, функціонер із країни-агресорки був переобраний на посаду голови Міжнародної асоціації боксу.

Своєю чергою, нідерландець подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду, але той на момент виборів ще не ухвалив своє рішення. Прохання перенести вибори на посаду голови IBA також було відхилено.

Лише через місяць CAS встановив, що ван дер Ферст вчинив лише "незначне порушення" регламенту IBA, вдавшись до передчасної агітації, а тому мав право балотуватися на посаду голови організації.

Більше того, суд визнав, що таке ж порушення скоїв і сам Крємльов, але не був за це покараний, повідомляє Inside The Games.

Додамо, що раніше ван дер Ферст виступив одним із ініціаторів звернення до IBA з вимогою відсторонити Федерацію боксу Росії від Конгресу через повномаштабну війну, яку РФ розпочала проти України. Проте IBA, очолювана Кремльовим, відмовилася застосувати санкції до країни-агресорки.

Зазначимо, що Кремльов обіймає посаду президента IBA від грудня 2020 року, раніше він очолював Федерацію боксу Росії.

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