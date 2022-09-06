"Це абсолютно огидно": в УАФ заявили, що країна-агресорка і досі заробляє на ставках на матчі українських команд

Голова Комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка поділився думками стосовно представництва Росії у міжнародній букмекерській індустрії.

"Одним із наших обов’язків також є проблема ставок у Росії. Ми переслідуємо спонсорство російськими букмекерами іноземних змагань, у тому числі італійської Серії А. Також наша мета — унеможливити будь-які ставки з Росії на футбольні матчі в Україні. Ви не уявляєте, як це огидно, коли держава-агресор заробляє на ставках на матчі українських команд.

Росія все ще може робити ставки на всі футбольні змагання. Ідеться про мільярди євро. Букмекерська індустрія залишається поза санкціями, які накладені на росію. Так не може бути. Ось минулого тижня стався обстріл Харкова, де від російських ракет продовжують гинути люди. І при цьому російські букмекери пропонували робити ставки на матч за участю Ворскли-Харків-2 у жіночій Лізі чемпіонів. Це абсолютно огидно", - цитує Баранку офіційний сайт УАФ.

За його словами для України існують дві проблеми в діяльності російських букмекерських компаній.

"Перша полягає в тому, що російські букмекери є спонсорами спортивних змагань по всій Європі. Наприклад, реклама букмекерської контори Ліга Ставок на матчах італійської Серії А або 1XBet на поєдинках іспанської Ла Ліги, ліцензія якої хоч і не є російською, проте сама компанія є проросійською.

Ми вже тричі зверталися до Серії А. Уперше — у травні, і не отримали жодної відповіді. Другий раз це було три тижні тому, і вони відповіли нам, що цю проблему буде вирішено. Проте рекламний банер і далі був присутній під час трансляцій. Уже в подальшому листі, який ми отримали нещодавно, вони повідомили про чинний контракт і про те, що нічого не можуть вдіяти в цьому випадку. Я дуже розчарований, адже схоже, що гроші виявилися сильнішими за гідність. Це шокує, що росія, яка у ХХI столітті здійснює воєнне вторгнення в Україну, спокійно рекламує свої компанії в Європі", - зазначив преставник УАФ.

Другою проблемо, зазначає Баранка, є те, що Росія може отримувати дані навіть матчів української Прем'єр-ліги.

"Друга проблема — змагання та матчі, які російські букмекери пропонують для ставок. Більшість провайдерів припинили свою діяльність у Росії з початком війни. Але є компанія Sportradar — великий гравець на ринку спортивних даних і до того ж провайдер УЄФА. Цей провайдер і досі працює в Росії та пропонує широкий перелік змагань, на які можна робити ставки: Ліга чемпіонів, англійська Прем’єр-ліга, італійська Серія А тощо. При цьому власник Sportradar володіє 25% акцій Ліги Ставок. Навесні, у самий розпал російського наступу в Україні, у міжнародних ЗМІ був гучний скандал із цього приводу.

Тиждень тому розпочався чемпіонат України, і для прикладу можна взяти матч 2-го туру УПЛ Олександрія — Минай. Російські букмекери отримували дані про гру від Sportradar та пропонували користувачам робити ставки на цей матч. Розумієте цей ступінь цинізму, коли росія вже півроку веде війну в Україні й при цьому її компанії заробляють гроші на ставках на український футбол?", - підсумував він.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли харківський спорткомплекс "Локомотив".

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