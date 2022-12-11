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"Це божевілля": чемпіон світу з боксу потрапив у ДТП через 14-річного підлітка

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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184
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"Це божевілля": чемпіон світу з боксу потрапив у ДТП через 14-річного підлітка

Фото: Associated Press

Еррол Спенс отримав пошкодження ноги внаслідок автомобільної аварії.

Чемпіон світу з боксу в напівсередній вазі за версіями IBF, WBC та WBA Еррол Спенс потрапив у ДТП.

В автомобіль непереможного американця врізався 14-річний підліток, який вкрав машину у своїх батьків. Авто 32-річного спортсмена було сильно пошкоджено, а сам він отримав травму ноги.

Одразу після аварії Спенс розповів деталі неприємного інциденту під час прямого ефіру в Instagram.

"Цей виродок протаранив мене... Пошкодив мені ногу. Це божевілля. Він проїхав на червоне світло. Це завжди трапляється зі мною. Я бачив, як він їхав. Він їхав просто на мене, дуже швидко мчав. Це було лобове зіткнення. Я просто радий, що зі мною не було дітей. Я не хвилююся через прокляту машину", – сказав Еррол.

Додамо, що раніше Спенс вже потрапляв у ДТП. 2019 року боксер потрапив у серйозну аварію, після якої його у важкому стані доправили до лікарні.

На професійному рингу американський чемпіон виграв усі свої 28 поєдинків (22 – нокаутом). Востаннє він виходив на ринг у квітні цього року, коли технічним нокаутом переміг кубинця Йорденіса Угаса.

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Дата публікації
Перегляди
184
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