"Це божевілля": спортдир наступного суперника "Динамо" в ЛЧ відреагував на кричалку фанів "Фенербахче" про Путіна

Спортивний директор австрійського "Штурма" Андреас Шикер висловився про ганебний вчинок уболівальників турецького "Фенербахче" під час матчу-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з київським "Динамо".

Саме "Штурм" стане наступним суперником підопічних Мірчі Луческу на шляху до групового етапу найпрестижнішого євротурніру. Спортивний директор австрійців Андреас Шикер поділився своїми думками про перемогу "Динамо" над "Фенербахче" у попередньому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Серед іншого він назвав ​​божевіллям поведінку турецьких фанатів, які скандували ім’я російського диктатора Володимира Путіна під час матчу в Стамбулі.

"Я задоволений перемогою українців та радий, що саме "Динамо" буде нашим суперником. Але не тому, що кияни слабші за стамбульський "Фенербахче". А тому, що вони позбавили нас справжнього пекла в столиці Туреччини.

Мені довелося стояти 70 хвилин, інакше я не побачив би гру. Весь стадіон вирує, це дійсно жорстко. Я не знаю, як деякі з наших гравців відреагували б на таку атмосферу. Я не почув криків про Путіна на головній трибуні. Якщо вони були, то це, звісно, ​​божевілля", - цитує Шикера Kleine Zeitung.

Матчі "Динамо" проти "Штурма" будуть зіграні 3-го та 9 серпня. Переможець вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, а невдаха одразу потрапить до групового етапу Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що "Фенербахче" відреагував на кричалку своїх фанів про Путіна. "Жовті канарки" стверджують, що такі дії вболівальників не відображають позицію клубу. Однак, президент турецького клубу Алі Коч заявив, що "Фенербахче" не буде просити вибачення в України.

Своєю чергою, УЄФА розпочав розслідування скандального інциденту.

На ганебний вчинок також відреагував відомий азербайджанський художник-ілюстратор Гюндуз Агаєв, присоромивши турецьких фанатів промовистою карикатурою.

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