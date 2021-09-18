"Це буде складно, але я вірю": легенда світового боксу оцінив шанси Усика в бою з Джошуа

"Це буде складно, але я вірю": легенда світового боксу оцінив шанси Усика в бою з Джошуа

Евандер Холіфілд наголосив, що головне для українця - бути впевненим у собі.

Колишній чемпіон світу з боксу у важкій та надважкій вазі Евандер Холіфілд, який нещодавно програв нокаутом виставковий бій ексчемпіону UFC Вітору Белфорту, висловився про майбутній чемпіонський поєдинок між британцем Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком.

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58-річний американець американець переконаний, що на обох супротивників чекає важке протистояння. Він вважає, що Олександру до снаги досягнути успіху в надважкому дивізіоні, якщо українець зберігатиме впевненість і робитиме все правильно.

"Важкий бій. Це складний поєдинок для Джошуа. Усик був крузером, а тепер перейшов у хевівейт. Єдиний спосіб зробити цей перехід - побитися з надважковаговиком. І Усик битиметься з хорошим надважковаговиком. Так що це буде складно. Але знаєте що? Я досягнув успіху у хевівейті. Вірю, що він теж може це зробити. Я не буду давати конкретний прогноз. Головне - впевненість. Якщо ти все робиш правильно, то переможеш", - сказав Холіфілд в інтерв'ю YouTube-каналу Behind The Gloves.

Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно після 23:00 за київським часом.

На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Усик знявся у кліпі скандальних кримських виконавиць, які не визнавали війну з Росією.

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