"Це буде справедливе рішення": у "Шахтарі" закликали усунути Іран від ЧС-2022 та віддати місце Україні

Сергій Палкін та Ігор Йовічевич переконані, що країну-поплічника РФ не повинні допускати до Мундіалю.

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін закликав ФІФА усунути збірну Ірану від участі у Чемпіонаті світу з футболу-2022 через те, що керівництво країни допомагає Росії вести загарбницьку війну проти України.

Він наголосив, що місце Ірану на майбутній планетарній першості повинна посісти збірна України.

"Тоді як іранське керівництво буде розважатись, спостерігаючи за грою своєї збірної на Чемпіонаті світу, українців будуть убивати іранські дрони та іранські ракети. Уже майже 250 таких дронів атакували мирні міста України. Кожен з них був вироблений, поставлений іранською владою, іранські інструктори та військові безпосередньо навчали і керували запусками дронів, які знищували будинки, музеї, університети, офіси, спортивні й дитячі майданчики, а головне, вбивали українців. Зокрема дітей. Дітей, які також мріяли подивитись на свою збірну на Чемпіонаті світу з футболу.

Футбольний клуб "Шахтар" закликає ФІФА і всю міжнародну спільноту домогтися негайної заборони виступу на Чемпіонаті світу збірної Ірану за безпосередню участь цієї країни в терористичних атаках на українців. Це буде справедливе рішення, яке має привернути увагу всього світу до режиму, що вбиває як своїх найкращих людей, так і допомагає вбивати українців. Вакантне місце має посісти збірна України, яка довела, що є гідною участі в мундіалі. Маючи нерівні умови з іншими збірними під час стикових матчів, вона грала серцем.

Таке рішення є історично і спортивно виправданим. Закликаю всіх долучитися до тиску на футбольну бюрократію. Досить повторювати помилки Чемпіонату світу-2018 у Росії, ховаючись за порожньою тезою про аполітичність спорту. Сприяння участі терористів у Чемпіонаті світу і є політикою. Час покласти край такій політиці", - зазначив Палкін.

«Україна має бути на чемпіонаті світу. Ірану там не місце!» Заява генерального директора ФК «Шахтар» Сергія Палкіна:... Опубліковано FC SHAKHTAR Неділя, 23 жовтня 2022 р.

Підтримав заклик гендиректора "Шахтаря" також головний тренер донецького клубу Ігор Йовічевич.

"Збірну Ірану необхідно усунути від Чемпіонату світу й віддати місце Україні? Так, я знаю, що про це заявив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін. І я згоден з ним. Це важка ситуація для нас, тому що Іран допомагає Росії вести цю жорстоку війну та вбивати українців.

І чому люди в Ірані мають радіти й насолоджуватися футболом, коли в Україні щодня гинуть діти? Ірану не місце на цьому турнірі. Це крок, який має бути зроблено. І я згоден з нашим генеральним директором. ФІФА має подумати про це та ухвалити рішення", - наводить слова Йовічевича офіційний сайт "Шахтаря".

ЧС-2022 відбудеться від 20 листопада до 18 грудня в Катарі. У матчі-відкритті світової першості збірна країни-господарки турніру зустрінеться з Еквадором.

Вперше в історії Мундіаль відбудеться на Близькому Сході. Також цей ЧС стане першим, який проводитиметься не влітку, а восени та взимку. Це пов'язано з погодними умовами в країні-господарці, де температура повітря в червні - липні сягає позначки понад 40 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, збірна України не зіграє на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

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