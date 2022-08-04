"Це буде величезний бій": непереможений чемпіон світу жадає вийти на ринг з Ломаченком

Об'єднаний чемпіон світу в другій напівлегкій вазі Шакур Стівенсон заявив, що готовий провести бій проти ексчемпіона світу у трьох дивізіонах Василя Ломаченка. Поєдинок може відбутися на початку наступного року.

Чемпіон WBO та WBC у другій напівлегкій вазі Шакур Стівенсон виявив бажання провести бій з українцем Василем Ломаченком.

"Ми можемо провести цей поєдинок у будь-який час. Ломаченко – досить гучне ім’я, і ​​він був у рейтингу Р4Р. Ви повинні шанувати його за це. Ми можемо організувати цей бій на початку наступного року. Нині ми не в одному дивізіоні. Він може опуститися в другу напівлегку вагу прямо зараз, і це буде величезний бій. Я відчуваю, що легка вага не є її рідною. Друга напівлегка здається більш реалістичною йому. Ми приблизно однакові за габаритами" - цитує Стівенсона видання Boxing Scene.

Американець висловив впевненість в тому, що зможе здолати Ломаченка.

"Я дуже впевнений у собі. Вони кажуть, що я зухвалий. Але мені все одно - я гадаю, що зможу перемогти будь-кого. Мені все одно, з ким я маю битися. Спитайте мене про будь-кого на планеті - я відповім, що зможу їх здолати, тому що здатен знайти шляхи для своєї перемоги", - додав він.

Раніше повідомлялося, що стала відома дата наступного бою Ломаченка. Ім'я суперника і місце проведення поєдинку будуть визначені, коли Василю дозволять виїзд за межі України.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

В останньому бою, в ніч проти 12 грудня, Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

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