"Це буде веселий бій": екссуперник Віталія Кличка дав прогноз на реванш Усик - Джошуа

"Це буде веселий бій": екссуперник Віталія Кличка дав прогноз на реванш Усик - Джошуа

Кріс Арреола поставив на українця в майбутньому поєдинку.

Колишній суперник Віталія Кличка Кріс Арреола висловився про другий поєдинок між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа.

40-річний американець вважає, що український чемпіон за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі переможе британця в реванші та захистить свої пояси.

"Я думаю, що Усик переможе в реванші. Мені подобається Усик. Мені подобається, як він проводить бої. Усик б'ється справді розумно. Він став трохи більшим, але його все ще вважають дрібним надважковаговиком.

Це буде веселий бій. Особисто мені Джошуа здається людиною, яка боїться ударів. Він боїться знову пропустити", - сказав Арреола в інтерв'ю ютуб-каналу ESNEWS.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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