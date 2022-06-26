"Це була б м'ясорубка": українська синхроністка - про ймовірну зустріч з росіянками на змаганнях

"Це була б м'ясорубка": українська синхроністка - про ймовірну зустріч з росіянками на змаганнях

Тріумфаторка чемпіонату світу-2022 з артистичного плавання українка Марта Федіна розповіла про ставлення до російських спортсменів після початку повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України.

20-річна харків'янка, чиє місто продовжують нещадно обстрілювати російські окупанти, виступає за усунення спортсменів країни-агресорки від міжнародних турнірів.

Федіна розповіла, що б сталося, якби росіянок допустили до світової першості в Будапешті. Зазначимо, що організатори турніру все ж не втратили здоровий глузд і відсторонили Росію від змагань.

"Це була б м'ясорубка. Навіть не уявляю, якби я їх побачила… Звісно, ми з ними ніякі не друзі, чотири місяці ми ні слова не пишемо.

Але коли перевіряємо Instagram, то щось висвічується, вони там на якихось шоу виступають - ось це ваш шлях. Вони зараз пишуть: "Ой, якби Росія була на цьому ЧС, то п'єдестал мав би зовсім інший вигляд", – сказала Фєдіна в ефірі Сніданок з 1+1.

На ЧС-2022 Федіна здобула аж п'ять медалей. 20-річна синхроністка виграла два "срібла" в індивідуальній програмі, а також тричі піднялася на п'єдестал у команді - два "золота" та "срібло".

Нагадаємо, збірна України з артистичного плавання загалом завоювала в Будапешті сім медалей: дві золотих та п'ять срібних. Українські "русалоньки" встановили історичний рекорд за весь час виступів на чемпіонатах світу.

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