"Це була моя мрія": зіркова українська легкоатлетка здійснила стрибок із парашутом (відео)

"Це була моя мрія": зіркова українська легкоатлетка здійснила стрибок із парашутом (відео)

Спортсменка пішла на ризикований крок.

Українська легкоатлетка Юлія Левченко здійснила стрибок із парашутом.

Новиною 23-річна стрибунка у висоту поділилася з шанувальниками в Instagram, опублікувавши відповідні фото і відео.

"Це була моя мрія. Я літала", - написала в коментарі до посту Юлія. "Коли 2 метри вже недостатньо високо", - відреагувала одна із прихильниць спортсменки.

Левченко - срібна призерка Чемпіонату світу, переможниця юнацьких Олімпійських ігор, дворазова чемпіонка України.

На Олімпійських іграх-2020 у Токіо Юлія стала восьмою.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Левченко посеред гірчиці злилася в поцілунку з коханим, чим викликала захоплення у фанатів.

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