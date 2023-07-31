"Це була пряма провокація": Харлан зізналася, що сказала росіянці, коли не потиснула їй руку

Українська шаблістка Ольга Харлан розповіла, що сказала росіянці Анні Смірновій у момент, коли відмовилася потиснути їй руку після перемоги над нею на чемпіонаті світу-2023 з фехтування.

"Дуже багато запитань про це, дуже багато я чула: "О, сподіваємося, ти скажеш щось погане". Ні. Насамперед я поводилася професійно, я чесно виграла цей бій. Але я їй сказала, що я їй не потисну руку. Все. Я сказала: "Я не потисну тобі руку", – зізналася Харлан в інтерв'ю Tribuna.com.

Також Ольга прокоментувала свою дискваліфікацію, яку пізніше було призупинено.

"Звісно, я погодилася з цією дискваліфікацією. У мене був вибір: чи мені дискваліфікація – чорна картка, чи я потискаю руку. Я сказала, що потискати руку не буду в жодному разі, що я можу зробити це шаблями, як це було під час ковіду. Все. Якщо ви хочете мене дискваліфікувати, що неправильно – не робіть цього, звісно. Я змирилася з цим, що у мене дискваліфікація, і моя команда також із цим змирилася і підтримала мене в цьому.

Наскільки мені відомо, то Національна федерація фехтування подала скаргу і протест, щоб позбавити статусу нейтральної цю спортсменку. Я вважаю, що треба ще більше нагадувати міжнародним федераціям, що процес визнання нейтральності повинен бути дуже серйозний і не такий, який був до цього. Вони повинні до цього підходити дуже ретельно чи взагалі просто не приймати цих спортсменів на змагання", – сказала Харлан.

Олімпійська чемпіонка з фехтування зазначила, що російська суперниця та її команда навмисне влаштували провокацію, знаючи, що українка відмовиться від рукостискання.

"Я казала до цього. Я казала це в інтерв'ю, що не подаватиму руки. Про рукостискання навіть не йдеться. Тому, мені здається, вони побачили це і хотіли спровокувати мене. Вони хотіли це зробити, бо правила наголошують, що всі повинні тиснути руки. Але вони якось змінювалися, і ковідні правила ніхто не скасував до останнього моменту. Тому, я думаю, що вони були до цього готові, установлення було таким – це була пряма провокація з їхнього боку", – заявила Харлан.

Дискваліфікація Харлан на ЧС з фехтування

Нагадаємо, 27 липня Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу-2023 з фехтування через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій після перемоги над нею в поєдинку першого раунду особистого турніру.

Російська шаблістка влаштувала провокацію і майже годину не залишала фехтувальну доріжку, а також подала протест проти українки через відсутність "прояву поваги", після чого організатори турніру дискваліфікували Харлан.

На тлі гучного скандалу Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надав Харлан автоматичну ліцензію на Олімпіаду-2024. Президент МОК Томас Бах надіслав листа фехтувальниці, де запевнив у солідарності з українськими спортсменами.

Після цього Міжнародна федерація фехтування (FIE) призупинила дискваліфікацію Харлан. Однак в організації наголосили, що досі вважають "чорну картку" для українки правомірною.

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