"Це було легше, ніж я думав": Ф'юрі дав оцінку своєму першому бою проти Усика

"Циганський король" запевнив, що поєдинок з українцем склався для нього не так складно, як він передбачав.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі прокоментував свій перший бій проти володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександра Усика, в якому програв роздільним рішенням суддів.

За словами "Циганського короля", поєдинок з українцем виявився для нього не таким складним, як він очікував.

"Чесно кажучи, це було легше, ніж я думав. Я слухав Тоні Белью, слухав Ентоні Джошуа, і вони говорили, що цього хлопця так важко вдарити, він ніби з "Матриці". Тож я думав, що його дуже важко вдарити.

Я припускав, що завдаватиму багато неточних ударів. Але насправді його було набагато легше вдарити, ніж я очікував, і це змусило мене трохи заспокоїтися, тому що щоразу, коли я викидав аперкот у тіло чи голову, чи робив фінт, я влучав", – наводить слова британця Boxing Scene.

Раніше повідомлялося, що Усик та Ф'юрі провели першу битву поглядів перед реваншем.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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