"Це було на високих тонах": Малиновський розповів про розмову в роздягальні після фіаско від Румунії

Руслан висловився про "розбір польотів", який команда влаштувала без присутності головного тренера.

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський поділився деталями розмови, яка відбулася в роздягальні національної команди одразу після розгромної поразки від Румунії (0:3) в матчі першого туру Євро-2024.

Про це 31-річний футболіст розповів на пресконференції, відповідаючи на запитання кореспондента Суспільне Спорт.

"Це було на високих тонах – 100%. Те, про що ми говорили в роздягальні після матчу, залишилося там. Найголовніше – те, що ми сказали у роздягальні, що треба над цим подумати та зробити правильні висновки.

Вважаю, що у нас є дуже досвідчені гравці, які можуть допомогти молодшим. Хтось, як Андрій Ярмоленко, четверте Євро грає. Від капітана, хлопців, що є досвідченішими, ми почули багато "добрих" слів", – сказав Малиновський.

Раніше головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров розповів, що гравці збірної попросили його вийти з роздягальні для розмови між собою після матчу проти Румунії.

Зазначимо, що в грі з Румунією збірна України встановила антирекорд, зазнавши найбільшої поразки у груповому етапі за всю історію виступів на чемпіонатах Європи.

В іншому поєдинку стартового туру квартету E збірна Словаччини сенсаційно перемогла Бельгію (1:0).

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Наступний поєдинок на континентальній першості збірна України проведе у п'ятницю, 21 червня, зі Словаччиною. Зустріч у Дюссельдорфі розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція поєдинку Словаччина – Україна буде доступна на нашому сайті.

В іншому поєдинку другого туру групи E збірна Бельгії 22 червня зустрінеться з Румунією, початок – о 22:00 за київським часом.

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У заключному турі українці зіграють з бельгійцями, а словаки позмагаються з румунами. Обидва матчі відбудуться 26 червня, старт – о 19:00 за київським часом.

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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