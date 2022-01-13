"Це було по-справжньому": відомий український тенісист натякнув на завершення кар'єри (фото)

"Це було по-справжньому": відомий український тенісист натякнув на завершення кар'єри (фото)

Кілька місяців тому Стаховський покинув збірну України.

Український тенісист Сергій Стаховський поділився думкою про час, проведений у спорті, натякнувши на завершення своєї професійної кар'єри.

Спортсмен поділився великою серією фото в Instagram, на яких він зображений у різні часи своєї кар'єри.

"Подорож у тисячу матчів починається з одного удару. Дякую, теніс, це було по-справжньому", – підписав знімки Стаховський.

Стаховський - колишня перша ракетка України. За свою кар'єру він виграв 4 титули АТР в одиночному розряді та стільки ж у парному.

На турнірах серії Великого шолому найкращим результатом Стаховського був вихід до 3-го раунду (1/16 фіналу).

У листопаді 2021 року Стаховський оголосив про завершення кар'єри у збірній.

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