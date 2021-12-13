"Це було зухвало з його боку": Коммі дав оцінку суперечливому вчинку Ломаченка в ринзі (відео)

Африканський боксер заявив, що українець повівся не найкращим чином.

Ганський боксер Річард Коммі прокоментував цікавий епізод у поєдинку з Василем Ломаченком, коли той демонстративно почав закликати команду суперника викинути білий рушник і здатися після того, як відправив африканця до нокдауну.

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За словами Коммі, така поведінка українського боксера є нешанобливою, а сам він не потребував такого порятунку і був готовий продовжувати битися.

"Я думаю, що це було трохи зухвало з його боку. Багато хто міг подумати, що він намагається захистити мене або не завдати мені шкоди, але я не побитий, зі мною нічого не сталося. Якщо ви подивитеся на наші обличчя, то у нього більше синців, ніж у мене.

Якщо ти добре в мене влучив, то це не означає, що я страждаю через це. Власне, я пройшов 12 раундів і навіть не пив воду. Так що я був готовий до цього бою, але того вечора він виявився кращим", - сказав Коммі в інтерв'ю ютуб-каналу Boxing Social.

Відео суперечливого епізоду

Lomachenko was screaming at Commey’s corner asking if they’ve had enough, asking if they were ready to stop the fight #LomaCommey pic.twitter.com/1ZZTtxWSKb — ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 12, 2021

Раніше ТСН Проспорт писав, що Ломаченко потрапив у гучний скандал через те, що в ринзі святкував перемогу над Коммі не з прапором України. Вчинок боксера жорстко засудили фанати та відомі спортсмени, серед яких Володимир Кличко та Сергій Стаховський.

Ломаченко переміг Коммі одноголосним рішенням суддів - 117:110, 119:108, 119:108. Українець завоював пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO.

Коммі одноголосним рішенням суддів - 117:110, 119:108, 119:108. Українець завоював пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO. Для Ломаченка це був другий вихід на ринг після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні минулого року. Загалом українець провів 18 поєдинків у профі: 16 перемог (11 - нокаутом) та 2 поразки.

Коммі 34 рази виходив на професійний ринг, здобувши 30 перемог (27 - нокаутом). Це його четверта поразка в кар'єрі.

Ломаченко здобув пояс інтерконтинентального чемпіона світу за версією "WBO" у легкій вазі | Новини тижня

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