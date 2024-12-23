"Це був близький бій": ексчемпіон світу назвав переламний момент у реванші Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі Карл Фроч прокоментував перемогу володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO у хевівейті Олександра Усика в бою-реванші з Тайсоном Ф'юрі.

47-річний британець, який нині працює експертом на боксерських поєдинках, вважає, що Усик і Ф'юрі видали конкурентний бій.

На його думку, переламний момент поєдинку стався у шостому чи сьомому раунді, коли "Циганський король" почав втомлюватися, чим українець зумів скористатися.

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"Це був близький бій. Від першого раунду і приблизно до шостого чи сьомого все було досить близько. Коли вів підрахунок, то віддавав раунд Тайсону, раунд Усику. Було кілька раундів, у яких я справді не міг визначити переможця.

Переламний момент, ймовірно, стався в шостому чи сьомому раунді. Усик скоротив дистанцію і включився, щойно відчув, що Тайсон почав втомлюватися. У цьому поєдинку бійці не зробили нічого особливого, але ключові удари були на боці Усика", – наводить слова Фроча Seconds Out.

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Реванш Усик – Ф'юрі: підсумки бою

У ніч проти 22 грудня Усик в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі, а також яскраві фото поєдинку.

Також до вашої уваги суддівські записки та статистика ударів реваншу Усик – Ф'юрі.

Ф'юрі не визнав поразку від Усика, не погодившись із суддівським вердиктом. На ці слова "Циганського короля" український боксер відреагував категорично, заявивши, що здобув заслужену перемогу.

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На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі у XXI столітті та першим в історії "абсолютом" хевівейту з чотирма головними титулами – WBO, WBA, IBF та WBC.

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