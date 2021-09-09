Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Це був чудовий день": безробітний Шевченко показав, як відпочиває після відходу зі збірної України

Дата публікації
Перегляди
459
"Це був чудовий день": безробітний Шевченко показав, як відпочиває після відходу зі збірної України

facebook.com/shevaofficial

Екскерманич "синьо-жовтих" набирається сил перед новим викликом.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко продовжує насолоджуватися відпочинком після відходу з національної команди

Днями 44-річний фахівець зіграв у гольф з екскерманичем лондонського "Тоттенхема" Гаррі Реднаппом і відомим у минулому англійським футболістом Полом Інсом. Спільним фото з ними Шевченко поділився в Instagram.

© instagram.com/andriyshevchenko
instagram.com/andriyshevchenko

Хто вийшов переможцем у змаганні, українець не повідомив.

  • Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.
  • Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.
  • На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Шевченко замовив персоналізовані ключки для гольфу з розміщеним на них українським прапором.

Наступна публікація