"Це був чудовий день": безробітний Шевченко показав, як відпочиває після відходу зі збірної України

Екскерманич "синьо-жовтих" набирається сил перед новим викликом.
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко продовжує насолоджуватися відпочинком після відходу з національної команди
Днями 44-річний фахівець зіграв у гольф з екскерманичем лондонського "Тоттенхема" Гаррі Реднаппом і відомим у минулому англійським футболістом Полом Інсом. Спільним фото з ними Шевченко поділився в Instagram.
Хто вийшов переможцем у змаганні, українець не повідомив.
- Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.
- Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.
- На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Шевченко замовив персоналізовані ключки для гольфу з розміщеним на них українським прапором.