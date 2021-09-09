"Це був чудовий день": безробітний Шевченко показав, як відпочиває після відходу зі збірної України

"Це був чудовий день": безробітний Шевченко показав, як відпочиває після відходу зі збірної України

Екскерманич "синьо-жовтих" набирається сил перед новим викликом.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко продовжує насолоджуватися відпочинком після відходу з національної команди

Днями 44-річний фахівець зіграв у гольф з екскерманичем лондонського "Тоттенхема" Гаррі Реднаппом і відомим у минулому англійським футболістом Полом Інсом. Спільним фото з ними Шевченко поділився в Instagram.

instagram.com/andriyshevchenko

Хто вийшов переможцем у змаганні, українець не повідомив.

Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.

Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.

На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Шевченко замовив персоналізовані ключки для гольфу з розміщеним на них українським прапором.

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