"Це був дуже гарний жест": капітан чоловічої збірної України з біатлону відзначився гідним вчинком на ОІ-2022

"Це був дуже гарний жест": капітан чоловічої збірної України з біатлону відзначився гідним вчинком на ОІ-2022

Дійсно заслуговує на повагу.

Капітан чоловічної збірної України з біатлону Дмитро Підручний відзначився гідним жестом на Олімпійських іграх-202 2 в Пекіні.

Так, за інформацією Суспільне Спорт, 30-річний спортсмен під час гонки переслідування ненавмисно зламав палицю суперника – німця Йоганнеса Кюна. Утім, Підручний показав гідний fair play, миттєво віддавши Кюну свою палицю.

"Дмитро Підручний боровся з німцем на колі. Мені дуже сподобалася реакція Дмитра, який зламав палицю Кюну, але жодної секунди не думав і дав йому свою. Він (Підручний, прим.) біг потім десь 200-300 метрів з однією палицею.

Я був у німецькій команді, щоб вибачитися, але вони сказали, що це був дуже гарний жест "fair play". Вони дуже поважають Дмитра Підручного", - сказав після гонки переслідування старший тренер чоловічої команди "синьо-жовтих" - Юрай Санітра.

Додамо, що Підручний в цій гонці фінішував на 13-й позиції, завдяки чому повторив особистий олімпійський рекорд. Дмитро припустився п'яти хиб та фінішував із відставанням 3:38.4 хвилини від чемпіона, француза Кантена Фійона Майє. Що стосується Кюна, то він приїхав 12-м.

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