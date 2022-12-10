"Це був мій останній матч": головний тренер збірної Нідерландів оголосив про відставку

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал залишив свою посаду після провалу команди на ЧС-2022.

Про це він заявив на післяматчевій пресконференції.

"По-перше, я не продовжуватиму. Я робив це тільки протягом цього періоду часу. Це був мій останній матч у моєму третьому терміні на посаді головного тренера.

За цей час я тренував команду протягом 20 матчів, і ми не програли жодного. Я не знаю, скільки матчів ми виграли, але ви можете погуглити "Луї ван Гал, збірна Нідерландів" і самі побачити різницю м'ячів", – наводить слова тренера Eurosport .

Варто зазначити, що на посаді його має замінити Рональд Куман.

Нагадаємо, що у рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Нідерландів поступилася національній команді Аргентини.

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