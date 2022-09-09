"Це був не футбол, а корида": Луческу розкритикував гравців "Фенербахче" за жорстку гру, тренер турків із відповіддю не забарився

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу звинуватив футболістів турецького "Фенербахче" у надто жорсткій грі, яку вони показали проти його підопічних у рамках 1-го туру групової стадії Ліги Європи-2022/23.

Зокрема, румунський фахівець наголосив на тому, що це був не футбол у виконанні стамбульців, а корида.

"Сьогодні на полі була корида. Ви ж знаєте, що таке корида? Краще не проводити цю прес-конференцію. У нас один гравець у шпиталі. У нашого голкіпера пошкоджено коліно. Ще в одного гравця отруєння. Мені довелося випускати гравця захисного плану на позицію центрфорварду. Це був не футбол.

На європейському рівні так не грають. Дуже багато порушень правил зі сторони "Фенербахче". А також симуляцій. Дуже агресивний матч", - сказав Луческу.

Цікаво, що на ці слова 77-річного керманича "біло-синіх" відповів головний тренер турків - Жорже Жезуш.

"Динамо" хотіло зупинити нас у першому таймі тактичними фолами. До десятої хвилини вони зібрали вже 8 порушень, до 25-ї їхній воротар почав тягти час. Такого не повинно бути, якщо ви збираєтеся грати у футбол. Може це нормально в Україні, але гравці не повинні так поводитися. Я дуже поважаю Луческу, але можу порадити йому переглянути статистику. Медична бригада виходила на поле 8 разів. Не знаю, як він дивився матч, гадаю, що погано його аналізував. Поважаю його думку, але не згоден із нею.

У нього своя думка, у мене своя, але коли він подивиться на статистику, то побачить, що він неправий. Їм довелося грати агресивно, суддя це дозволив. Кожен тренер має свою стратегію на гру. Луческу думав, що це найкращий варіант сьогодні.

Сучасний футбол – це гра, де має бути добре організований захист. Але не потрібно робити такі рухи, щоб зупинити суперника, такі рухи, які робило "Динамо" на 90-й хвилині матчу. Такі рухи більше не використовуються в Лізі Європи та турнірах високого рівня, але такі рухи можна побачити в турнірах, які ми можемо назвати другим і третім рівнем. Бущан - дуже хороший воротар. Ні йому, ні "Динамо" такі кроки робити не потрібно. Ви повинні поважати гру та вболівальників", - сказав Жезуш.

Нагадаємо, що поєдинок між "Фенербахче" та "Динамо" завершився мінімальною перемогою стамбульців із рахунком 2:1.

Поєдинки 2-го туру групового етапу Ліги Європи відбудуться 15 вересня: "Динамо" - АЕК, "Ренн" - "Фенербахче".

Додамо, що "біло-сині" та стамбульці вже перетиналися цього єврокубкового сезону. В рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Динамо" пройшло "Фенербахче" (0:0, 2:1).