"Це державні справи, не приватна лавочка": українська біатлоністка збентежена вибором складу на ОІ-2022

"Це державні справи, не приватна лавочка": українська біатлоністка збентежена вибором складу на ОІ-2022

Дар'я Блашко досі не знає, чи потрапить до збірної на Ігри в Пекіні.

Українська біатлоністка Дар'я Блашко розповіла про "незрозумілу ситуацію" в національній збірній з відбором на Олімпійські ігри-2022, які скоро стартують у Пекіні.

Блашко досі не гарантувала собі місце в заявці команди на майбутні олімпійські змагання. Спортсменка переконана, що повинні бути певні критерії для потрапляння до складу збірної України на Олімпіаду.

"Спочатку було оголошено, що я, начебто, проходжу. Тепер - незрозуміла ситуація, ніхто нічого не говорить. Сподіваюся, мої результати у сезоні сказали за себе. Відбір, мабуть, мав би бути закінчений у Рупольдингу, але було ухвалене рішення затягнути далі до Антгольца.

Повинні бути якісь критерії, що затверджуватимуться міністерством, федерацією, НОК. Оскільки це державні справи, не приватна лавочка. Ми усі виступаємо за країну, билися за потрапляння, щоб представляти свою країну гідно. Відбиралися, готувалися. Сподіваюся, що зможу потрапити до заявки", - .сказала Дар'я в коментарі Суспільне Спорт.

Раніше головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець назвав трьох біатлоністок, які точно поїдуть до Пекіна - Юлія Джима, Олена Білосюк і Валентина Семеренко.

На решту два місця у складі жіночої збірної України на Олімпіаді претендують три біатлоністки: Дар'я Блашко, Ірина Петренко та Анастасія Меркушина.

Ймовірно, склад жіночої збірної збиралися оголосити після індивідуальної гонки в Антгольці, проте Блашко вирішила не стартувати в ній.

Блашко стала єдиною українською біатлоністкою, яка змогла здобути медаль у поточному сезоні Кубка світу. Разом з Артемом Тищенком вона виграла "бронзу" в одиночній змішаній естафеті на етапі в німецькому Обергофі.

на етапі в німецькому Обергофі. У нинішньому сезоні Кубка світу в активі Блашко 72 бали та 42-га позиція в загальному заліку.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбудуться від 4-го до 20 лютого 2022 року. Все найважливіше, що варто знати про майбутні змагання в столиці Піднебесної, читайте в нашому матеріалі.

Читайте також:

Історична подія: Україна вперше відібралася на Олімпійські ігри в жіночому бобслеї

Приціл на Пекін: український скелетоніст завоював ліцензію на Олімпіаду-2022

Чоловіча збірна України з біатлону визначилася зі складом на Олімпіаду-2022